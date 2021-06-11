Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki 3 otomobile, daha sonra da sahilde yürüyen Murat A., Ahmet E. ve Recep G'ye çarptı. Kaza sonrası, alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"3 kişiyi yerde yatarken gördüm"

Hasar gören araçlardan birinin sahibi İzzet Ulutaş, "Ben sahilde oturuyordum. Tam kalkacağım sırada bir ses geldi. Arkamı döndüğümde 3 kişiyi yerde yatarken gördüm. Bir yaralının durumu ağırdı. Diğer 2 yaralı ise kendindeydi. Onların durumu iyiydi" dedi.

"Sürücü alkollü olduğunu söyledi"

Diğer otomobilin sürücüsü Turhan Kaya ise, "Benim de aracımın tamponu hasar aldı. Işık yeşil yanmıştı, tam hareket etmiştim. Ondan sonra zaten ne olduğunu anlamadım. Yaralılar baya beklediler. Sonra ambulans geldi. Çarpan sürücü alkollü olduğunu söyledi. Sonrasında görmedik, kaçtılar" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.