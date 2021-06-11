Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 07:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan tır viyadükte asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerince tırın içinden çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ayhan Algı idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan tırda mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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