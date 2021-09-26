Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangın havuzuna düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te yangın söndürme havuzuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Sipahiler köyü Belen Mahallesi'nde ikamet eden Nizamettin B, ineğinin sulama kanalına düştüğünü belirterek, Karabük Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.
Olay yerine giden ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 metre suyun içerisinde bulunan ineğe halat bağladı.
Ekiplerin çalışmasıyla havuzda mahsur kalan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İneğin sahibi, kurtarma ekibine teşekkür etti.
[Fotoğraf: İHA]
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