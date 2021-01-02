Hatboyu Caddesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale esnasında yangının sirayet ettiği piknik tüpünün patlaması sonucunda 2 vatandaş ve itfaiye eri Hasan Gökay yaralandı. Hasan Gökay, bölgedeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yeri inceleme ekipleri de patlamaya ilişkin araştırma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünü görevlilerince yangınla ilgili yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, saat 18.40 sıralarında haber merkezinin Tuzla İstasyon Mahallesi'nde bulunan Subay Lojmanları karşısındaki binanın alt katında patlama olduğu şeklindeki anons üzerine ivedilikle bahse konu adrese geçildiği anlatıldı.

Olay yerinde çevrede yapılan araştırmada, söz konusu binanın bodrum katında yangın başladığı, apartman sakinlerinin tahliyesi ile akabinde itfaiyenin müdahale ettiği sırada bodrum katta patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlama sonucunda iki vatandaş ile bir itfaiye görevlisinin yaralandığı, iki vatandaşın hayati tehlikesi bulunmadığı ve ayakta tedavi edildikleri, itfaiye erinin tedavi için hastaneye sevk edildiği anlaşılmıştır.

Görgü tanıklarının akli dengesi yerinde olmayan H.D.'nin bu olayı gerçekleştirmiş olabileceği şeklinde beyanları üzerine yapılan çalışmalarda, şahsın 2 Ocak'ta saat 15.33'te Kartal Yakacık Polis Merkezi görevlilerince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve yatışının devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır."

Açıklamada, olay yeri incelemesinde, yangının bodrum kattaki elektrik panosundan kaynaklandığı ve söz konusu yaralanmalara yangının sirayet ettiği piknik tüpünün patlayarak sebep olduğunun tespit edildiği bildirildi.