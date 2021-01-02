Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamayı ihlal eden belediye başkanı ve beraberindeki 16 kişiye ceza
Rize'nin Fındıklı ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek belediyeye ait yayla evinde piknik düzenleyen, aralarında Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da bulunduğu 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza uygulandı.
Bir ihbarı değerlendiren Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesine bağlı Gürcüdüzü Yaylası'nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.
Ekipler tarafından, aralarında Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da bulunduğu 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs
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