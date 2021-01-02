Bir ihbarı değerlendiren Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesine bağlı Gürcüdüzü Yaylası'nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.

Ekipler tarafından, aralarında Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da bulunduğu 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza uygulandı.