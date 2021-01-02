Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peynir bidonundan 1 kilogram uyuşturucu çıktı
Aydın’ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden yolcu otobüsünde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe otogarına gelen otobüste arama yaptı.
Ekipler, peynir bidonlarına zulalanmış 1 kilogram esrar ele geçirdi.
Batman’dan S.S’nin teslim ettiği uyuşturucu maddeyi Bodrum'dan D.K.Y’nin alacağını belirleyen ekipler Bodrum'da 3, Batman'dan bir kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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