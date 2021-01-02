Tokat’ın Erbaa ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ayan Köyü'nde yaşayan Remzi Gürel, kendisine ait tarladaki otları temizlemek için traktörle tarlada ilerlerken traktörün arka tekeri aniden oluşan bir çukura düştü.

Uzun uğraşlar sonucu traktörü kurtaran Gürel, çukurun içinde insan kemikleri olduğunu fark etti. Gürel durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleriyle birlikte cumhuriyet savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Bölgeye ayrıca Tokat Müze Müdürlüğünden arkeologlar çağırıldı.

İçinde çok sayıda insan kemiği olduğu belirlenen alan, Tokat Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Roma Döneminden kaldığı düşünülen yapının gerçek tarihi ise yapılacak detaylı araştırma sonrasında belli olacak.