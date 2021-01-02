Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de iki gencin toprağa gömülü cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek toprağa gömülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaman ilçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.
Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı ifade edildi.
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