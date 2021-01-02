Buz pisti olmayan Bayburt’ta bir grup genç, kaymak için her yıl Gökçedere Gölü’ne geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da çağrıda bulunan gençler Bayburt’a buz pisti yapılmasını istiyor.

Yaklaşık üç yıldır gölün üzerinde paten kaymaya gelen Tevfik Türkoğlu, donan gölde kaymanın tehlikeli olduğunu ama yine de hevesle kaydıklarını söyleyerek, “Şartlar çok tehlikeli. Sonuçta gölün üstünde bunu yapıyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz. Ama biz bunu büyük bir heyecanla yapıyoruz” dedi.

Patenci gençler Bayburt'a puz pateni yapılmasını istiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da seslenen Türkoğlu, “Bizim gerçekten Bayburt’ta buz pistine ihtiyacımız var. Biz tehlikeleri göze alarak 3 yıldır bu gölün üstünde buz pateni yapıyoruz. Bakanımızdan ricamız, Bayburt’u buz pistine kavuşturması. Çünkü gençler bunu istiyor. Neden Bayburt’tan bir sporcu çıkmasın diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.