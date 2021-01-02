Kadıköy Barajı'nda incelemelerde bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs sorununun yanında, yakın gelecekte su sorunlarının da yaşanacağını söyledi.

"Kuraklık geliyor, su problemleri yaşayacağız"

Kadıköy Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 8'e düştüğünü ifade eden Helvacıoğlu, "Kuraklık geliyor, su problemleri yaşayacağız. Kadıköy'de doluluk oranı yüzde 8. Bu felaket bir oran. Kadıköy'de kara göründü. 1-1,5 ay sonra çaresizliğe dönüşebilir. Biz önlemler alıyoruz ancak sadece Keşan Belediyesinin önlemler alması yeterli asla olamaz" dedi.

"Boşa su harcamamalıyız"

Su oranını gördükçe tüylerinin diken diken olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bu nedenle suyu kullanırken, abdest alırken, diş fırçalarken, araç ve bahçe sularken, duş alırken çeşmelerimizden akan her damla suyun önemini çok iyi bilmeli ve boşa su harcamamalıyız. Aksi takdirde yüzde 8 doluluk bizi en fazla 1 ay idare eder duruma dönüşür. Ne olur suyun bir gün akıp bir gün kesildiği döneme dönmeyelim. Pandemi nedeniyle su fiyatlarında indirime gittik ama bana kalsa suyun kıymetini anlamamız adına suyu en değerli paradan satmak lazım. Belki böylece daha az ve bilinçli kullanırız" açıklamasında bulundu.

"Suyun alternatifi yok"

Su kaynaklarının etkin yönetilmesi konusunda Keşan Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ile planlama yaptıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşamamak adına çalışmalara başladık. Yararlı su stratejileri ile Keşan'ın gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması adına plan ve projelerimizi hazırlıyoruz. Barajımızda 4,5 milyon metreküp su bulunmakta ve bu su Keşan'ımızın 3 aylık su ihtiyacı anlamına geliyor. Yağış olmazsa ve kuraklık yaşanırsa diye acil eylem planlarımızı geliştiriyoruz. Su kaynaklarının yönetimi konusunda geliştirdiğimiz yenilikçi politikalarla, suya duyarlı şehircilik anlayışımızın yanında toplumsal bilincin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Suyun alternatifi yok ve tasarruf bu noktada alacağımız en büyük önlemlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor."

Keşan Belediyesi olarak planlamalarını yalnızca 2021 yılı için değil 2051 yılı için de yapmalarının bilinci ile hareket ettiklerini vurgulayan Helvacıoğlu, "Önümüzdeki yıllarda da birçok tasarruf ve su yönetimi projesini hayata geçireceğiz. Buradan tüm hemşehrilerimize suyun alternatifi olmadığını tekrardan ifade ediyoruz. Keşan'da 25 bin su abonesinden bin tanesi akıllı sayaca geçti. Bu uygulamayla vatandaşımız hem az ödüyor, hem yüzde 30 indirim alıyor hem de su tasarrufu sağlıyor. Sevgili hemşehrilerime sesleniyorum, yalvarıyorum, ne olur tasarruf edelim" dedi.