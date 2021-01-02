Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da tır devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü Erhan Okçu hayatını kaybetti.
Malatya- Adıyaman yolu Kelhalil mevkiinde Adıyaman yönüne giden Erhan Okçu yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Okçu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan sürücü, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trafik Kazası
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