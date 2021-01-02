Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen çalışan ölümden döndü
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde C.B isimli kişi, benzin dolumu yapılan otomobili hareket ettirdi. C.B.'yi durdurmaya çalışan benzinlik çalışanı Furkan Körpe, akaryakıt pompasının çarpmasıyla feci şekilde yaralandı.
Olay, Arnavutköy'deki bir benzin istasyonunda meydana geldi.
Otomobille benzin istasyonuna gelen Ö.Ç ve arkadaşı C.B araçlarına yakıt almak istedi.
Otomobil sürücüsü yakıt dolumu devam ederken markete girince, ön koltukta oturan ehliyetsiz arkadaşı C.B, şoför koltuğuna geçti. Yakıt dolumu devam ederken aracı çalıştıran C.B, aracı hareket ettirdi. Benzin istasyonu çalışanı Furkan Körpe, aracın deposuna takılı olan pompayı fark etti.
Pompa ayağına çarptı
Koşarak otomobil sürücüsünü durdurmaya çalışan benzin istasyonu çalışanı Körpe'nin ayağına kopan yakıt pompası çarptı. Ayağı kırılan ve bacağında derin kesikler oluşan Furkan Körpe'nin yardımına benzin istasyonu çalışanları ve çevredeki vatandaşlar koştu.
Kanlar içinde yere yığılan Körpe'ye benzin istasyonunda bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Körpe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yakıt aldığı sırada otomobili çalıştırarak hareket ettiren C.B'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. C.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
C.B, taksirle yaralamaya sebep olmaktan adliyeye sevk edildi.
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