Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde dijital miras ile ilgili önemli bir karara imza attı.

Kullanıcıların dijital hesaplarında yer alan tüm kayıtlar ve fotoğraflar miras terekesine alındı.

Miras terekesi belirlenirken mail hesapları ve icloud, google drive benzeri bulut teknolojileri de incelenecek.

Kripto paralar, dijital cüzdanlar, sosyal medya hesapları da dahil edilecek. Tabii mirasın kalmasının da şartları var.

"Temsilcilik önemli hale gelmiş oluyor"

Konuya ilişkin bilgi veren Avukat Halil İbrahim Çelik, "Temsilcilik önemli hale gelmiş oluyor, miras hukuku anlamında. İki şekilde ulaşılabilir. Bir vasiyetnameniz varsa, iki vasiyetnameniz yoksa mahkeme bu firmalara yazı yazar" dedi.

Dijital mirasın kalmasına olumlu bakanlar olsa da itiraz edenler de var.

"Mantıksız olduğunu düşünüyorum"

Dijital mirasa karşı çıkan bir kişi, "Bir insan benim sosyal medyamdan, para kazandığım bir şeyden para kazanamaz. Çünkü insanlar benim olduğum şeylerden dolayı para kazanıyorlar. Mantıksız olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Onlarda babadan ve dededen kalan miras"

Dijital mirasın mantıklı olduğunu ifade eden bir kişi ise, "Olanlarda taşınmaz mallar gibi, onlarda babadan ve dededen kalan miras. Önemli bir belge olabilir, aktarılmış bir şey olabilir" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, ''dijital miras talepleri incelenirken özellikle üçüncü kişilerle olan yazışmalar noktasında özel hayatın gizliliği korunmalıdır" tespitinde de bulunuyor.