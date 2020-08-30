Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinden 5 yamaç paraşütü pilotu, şehitleri anmak amacıyla kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Çakırman mevkisinde uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 850 metre yükseklikten yapılan atlayışta bir saat havada kalan sporcular, Türk bayrağı açtı.

[Fotoğraf: AA]

"Şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırdık, gururluyuz"

Paraşüt pilotu Eren Varlı, dernek olarak 30 Ağustos dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Varlı, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şanlı Türk bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdık. Erzincan zaten bu alanda ünlü bir şehir. Buradan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Pilotlardan Sedat Cengiz ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutlamak istediklerini bildirerek, "Şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırdık, gururluyuz" dedi.