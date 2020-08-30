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Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 10 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler" diye konuştu.
Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah" dedi.
Etiketler: son dakika giresun giresun'da sel felaketiSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 12:44
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