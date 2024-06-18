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Türkiye
AA 18.06.2024 17:48

Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]

Denizçalı köyünde, Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine (YAKAB) ait olan ve belediyeler tarafından katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü belediyelerinin yanı sıra Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belediyelerinin oluşturduğu itfaiye birliği TASKİB ekiplerinin müdahale ettiği yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

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