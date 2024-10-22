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Türkiye
AA 22.10.2024 19:55

Yalova'da 33 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yalova'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Yalova'da 33 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ildeki bir depoyu takibe aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 5'er litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ürünlere el koydu. Depo sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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