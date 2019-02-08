Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Menteş'in şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti.

17 yaşında sahneye çıktı

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, 1960 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Tiyatroya ilk adımı, henüz 17 yaşındayken, Turgut Özakman'ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla attı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu.

Bir süre sonra tiyatro çalışmalarını daha rahat sürdürebilmek için İstanbul’a yerleşti.

90'lı yıllarda rol aldığı dizilerle hafızalarda yer edindi, TRT'nin unutulmaz programlarına skeçler hazırladı.

Tatlı Kaçıklar ile yıldızı parladı

Birçok dizi ve sinema filminde izleyici ile buluşan Yalçın Menteş, "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle ise geniş kitlelere ulaştı.

Rol aldığı bir diğer dizi ise "Çarli"ydi. Menteş, uzun süre televizyon dünyasından kopmadı.

Sanat yaşamına adım atmasını sağlayan tiyatroyu ise hiç bırakmadı. Birçok oyunda rol aldı.

"100 ÜNLÜ YÜZ" adlı tek kişilik oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Kaynak: TRT Haber