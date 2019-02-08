Başkentte toplu taşıma araçlarının 24 saat çalışmaya başlaması ile birlikte yolcu sayısında da büyük artış oldu. Bir önceki yıla göre EGO otobüsleri 14 milyon, raylı sistemler ise 4 milyon daha fazla yolcuya hizmet verdi.

24 saat kesintisiz ulaşım 9 büyük ilçe için 35 hatta 280 otobüs ile başladı. Aynı zamanda metro seferleri de gece 01’e kadar uzatıldı.

Ankaralıların memnuniyet duyduğu uygulama ile kentte ulaşım hizmetleri kullanımı bir yılda 335 milyondan 354 milyona çıktı.

EGO hizmetlerinin kullanımı 1 yıl gibi kısa bir sürede 19 milyon arttı. Otobüs hizmetleri ise bunun 14 milyonunu oluşturuyor.

EGO araçları yıl boyunca serbest dolaşım kartı bulunan yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakınları tarafından da 52 milyon 839 bin kez kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber