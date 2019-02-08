Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, merkez ve Boztepe ilçelerine bağlı 2 köyde düzenlediği eş zamanlı operasyonda C.P. ve H.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde 4 adet cep telefonu, 5 adet telefon hattı, 2 adet hafıza kartı, 4 adet harici bellek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere Kırşehir Jandarma Komutanlığına götürdü.

Kaynak: AA