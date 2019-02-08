Türkiye
Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli
07 Şubat 2019 Perşembe 23:33 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 23:33
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Dulkadiroğlu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit'teki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda da yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.