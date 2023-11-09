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Türkiye
AA 09.11.2023 12:39

Yakalanan FETÖ'nün sözde "askeri gizli sorumlusu" tutuklandı

FETÖ'nün sözde askeri gizli sorumlusu Can U, İstanbul'da gözaltına alınıp tutuklandı. Zanlının örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullandığı da belirlendi.

Yakalanan FETÖ'nün sözde "askeri gizli sorumlusu" tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda söz konusu terör örgütünün, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli askerlerden sorumlu sözde "askeri gizli sorumlusu" olduğu belirtilen firari Can U'nun Sancaktepe'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Hakkında örgütün sözde "askeri gizli sorumlusu" olduğu yönünde 31 farklı kişinin beyanı bulunan zanlının, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

"İhsan" ve "Ahmet" kod adlarını kullanan şüphelinin, örgüt içerisinde mahrem imamların kullandığı operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim modeliyle irtibat kurduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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