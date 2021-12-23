Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden birisi.

Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor.

Yazın kurak geçmesinden dolayı suların 1 buçuk metre çekilmesiyle can çekişen göl, son zamanlarda yağan yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı.

Yağışlarla birlikte sudaki çekilme yarım metreye kadar düştü.

"Bafa can çekişiyordu"

Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, kurak bir sezon geçirdiklerini ve kuraklıktan Bafa Gölü'nün de etkilendiğini söyledi.

Gölde balıkçılık da yapan Çay, "Bafa, sadece bizim değil Ege Bölgesi'nin de kalbi. 1 buçuk metreye kadar sularımız çekilmişti ama şu anda yağan yağmurlar iyi oldu. Bafa can çekişiyordu. Şu anda tekrar dolmaya başladı. Yağmurlarla beraber daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Bafa bizim bölgemizin ana geçim kaynağı. Bunun dışında turizm anlamında da önemli bir yeri var" diye konuştu.