İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana düzenledikleri operasyonlarda 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 63 bin 739 kişiden 6 bin 120'si tutuklandı.

Sırbistan’dan gelen tırda 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son olarak, Balkan ülkelerinden bir tırın Türkiye’ye uyuşturucu sokacağını belirleyen ekipler, şüpheli aracı 19 aralıkta Çatalca’da durdurdu.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, çantaların içinde toplam 150 kilogram esrar ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, düzenlediği operasyonla 28 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 238 kilo eroin, 44 kilo esrar, 30 kilo bonzai, 21 kilo 900 gram metamfetamin ve 546 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 12’si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 11 şüpheli hakkında başlatılan işlemler ise devam ediyor.