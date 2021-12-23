Seyitömer Höyüğü'nün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989 yılında başlatılan kazı, son 3 yıldır Kütahya Müzesi Müdürlüğü'nce sürdürülüyor.

Kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, kazıda 50 teknik personel ve 250 kişiden oluşan işçi grubuyla çalıştıklarını söyledi.

Ünan, kazıda Erken Tunç Çağı 2 ve 3'üncü dönemleri ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimin açığa çıkarıldığını hatırlattı.

Kalıntılar, yangın sebebiyle bugüne kadar geldi

Kazıda urgan parçalarına rastladıklarını söyleyen Ünan, "Bu sene bizi şaşırtan buluntuların en başında urgan geliyor. Yine yangın geçirmiş mekanların birinden ortaya çıkardığımız birkaç parça urgan var. Bu da yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine tarihleniyor. Neredeyse bizimkiyle aynı kalınlıkta ve kıvrımlıkta olması, yangın sebebiyle günümüze ulaşan urgan parçaları bizi şaşırtan kalıntılardan biri" ifadelerini kullandı.

Seyitömer'in bir ticaret merkezi olduğu düşünülüyor

Çürüme ve bozulmadan dolayı organik kalıntıların binlerce yıl kalamadığını, ancak oksijenle temas etmemesinin korunmasında en önemli etken olduğunu dile getiren Ünan, sözlerine şöyle devam etti:

"Seyitömer'in bir ticaret merkezi olduğu buluntularına da ulaştık. Kütahya, bilindiği gibi günümüzde dünyanın her yerine seramik ve çini gönderen önemli bir merkez. Aslında bu seramik üretiminin, en erken seri üretimin, ilk defa Seyitömer'de ortaya çıktığını söylemek mümkün. Mezopotamya'dan gelen tüccarların uğradığı, batıya ve kuzeye geçmek için muhakkak uğranılan bir merkez diyebiliriz."