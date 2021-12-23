Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.C ve Y.C'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde, 2 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü Edirne
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