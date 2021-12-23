İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı bölgelerde şiddetlendi.

Sarıyer’de lapa lapa yağan karın etkisiyle İstanbul Boğazı beyaza büründü.

Küçükçekmece’de, lapa lapa yağan kar bazı yerleri beyaza bürüdü. Küçükçekmece Belediyesi bin 489 personel ve 259 araçla kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında 10 bölgeye ayrılan ilçede ekipler, teyakkuzda bekleyecek.

Öğrenciler oyun oynadı

Sultangazi'de lapa lapa yağan karın etkisiyle ortalık beyaza büründü. Kar sevinci yaşayan vatandaşlardan kimisi kar topu oynadı, kimisi cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.

Ders arasında bahçeye koşan öğrenciler ise çalan müzik eşliğinde karın altında oyun oynadı.