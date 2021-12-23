Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılbaşında eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ zanlısı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin ve Adana'da, yılbaşında eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına için Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenledi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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