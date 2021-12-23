İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına için Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.