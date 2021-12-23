Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobili tuğla yağmuruna tuttu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir kadın, tartıştığı kişinin sürdüğü otomobile onlarca tuğla fırlattı. Otomobilini arkadaşına ödünç veren kişi, aracın halini görünce şoke oldu.
İstanbul Sultangazi'de, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.
İkili araçtan inip tartışmaya devam etti. Yol kenarındaki tuğla yığınının üzerine çıkan kadın, otomobile dakikalarca tuğla fırlattı. Otomobilde büyük hasar oluştu.
Bir süre sonra sakinleşen kadın, tartıştığı 2 kişiyle taksiye binerek uzaklaştı.
Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şoke oldu.
Adeloğlu, kadını tanımadığını ve şikayetçi olacağını söyledi.
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