İstanbul Sultangazi'de, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.

İkili araçtan inip tartışmaya devam etti. Yol kenarındaki tuğla yığınının üzerine çıkan kadın, otomobile dakikalarca tuğla fırlattı. Otomobilde büyük hasar oluştu.

Bir süre sonra sakinleşen kadın, tartıştığı 2 kişiyle taksiye binerek uzaklaştı.

Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şoke oldu.

Adeloğlu, kadını tanımadığını ve şikayetçi olacağını söyledi.