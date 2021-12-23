Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Van ve Hakkari'de öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışı olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 3, Bitlis’te 4, Hakkari'de 2 ve Van'da 0 derece olması bekleniyor.

Dik yamaçlarda çığ riski var

Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski görülüyor.

Kuvvetli buzlanma ve don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.