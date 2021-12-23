Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Van ve Hakkari'de öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışı olacak.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 3, Bitlis’te 4, Hakkari'de 2 ve Van'da 0 derece olması bekleniyor.
Dik yamaçlarda çığ riski var
Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski görülüyor.
Kuvvetli buzlanma ve don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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