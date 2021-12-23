Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karlı yolda frene bastı, sitenin bahçesine düştü
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon'da, karlı yolda frene basan otomobil sürücüsü, kayarak sitenin bahçesine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon Ortahisar'da, karlı yokuştan inerken frene basan sürücü, otomobiliyle kaymaya başladı.
Yol kenarını çevreleyen demir korkulukları kıran otomobil, sitenin bahçesine düştü.
Sürücü hafif yaralandı. Araçta ise maddi hasar oluştu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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