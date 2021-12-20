Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehir tacirlerine Türkiye genelinde operasyon: 4069 gözaltı
Türkiye genelinde bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 69 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 4 bin 69 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 111 kilogram eroin, 4 kilogram kokain, 237 kilogram esrar, 394 kilogram metamfetamin, 48 kilogram skunk, 62 kilogram bonzai, 26 kilogram Afyon sakızı, 23 bin sentetik ecza, 551 bin ecstasy ve 3 bin captagon hapı, 91 tabanca/tüfek ve 237 bin 80 lira ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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