Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 4 bin 69 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 111 kilogram eroin, 4 kilogram kokain, 237 kilogram esrar, 394 kilogram metamfetamin, 48 kilogram skunk, 62 kilogram bonzai, 26 kilogram Afyon sakızı, 23 bin sentetik ecza, 551 bin ecstasy ve 3 bin captagon hapı, 91 tabanca/tüfek ve 237 bin 80 lira ele geçirildi.