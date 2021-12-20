Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Ştefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de yer aldı.