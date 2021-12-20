Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı'yla görüştü
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Ştefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Ştefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de yer aldı.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Ștefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti pic.twitter.com/3X9xyTx8hX— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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