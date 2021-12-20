Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Malezya Cumhurbaşkanlığı
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