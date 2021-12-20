Ankara İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 11 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. adlı şahsın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu şahıs 20 Aralık 2021 tarihinde Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.