Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten terör örgütüne darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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