Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, V4 Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Aralık'ta Macaristan'da gerçekleştirilecek olan Vişegrad Grubu (V4) Türkiye Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:
"Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı, 21 Aralık 2021 tarihinde dönem başkanı Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın iştirak edeceği toplantıda, Afganistan ve göç konuları, Balkanlar'daki gelişmeler, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz, V4-Türkiye ilişkileri ve COVID-19 sonrası hızlı ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak iş birliği olanakları ele alınacaktır. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Macaristan Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Göç
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