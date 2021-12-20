Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

"Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı, 21 Aralık 2021 tarihinde dönem başkanı Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın iştirak edeceği toplantıda, Afganistan ve göç konuları, Balkanlar'daki gelişmeler, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz, V4-Türkiye ilişkileri ve COVID-19 sonrası hızlı ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak iş birliği olanakları ele alınacaktır. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir."