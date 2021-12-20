Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu, Litvanyalı mevkidaşı Bilotaite ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Belarus ve Litvanya sınırında yaşanan düzensiz göçmen sorununun çözümüne yönelik 2 ülke İçişleri Bakanlıkları arasında temmuzda başlayan iş birliği, hava limanlarındaki güvenlik tedbirleri, Litvanya polisi ve sınır görevlilerine yönelik eğitim çalışmaları ile diğer güvenlik konuları ele alındı.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
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