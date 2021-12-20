İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Belarus ve Litvanya sınırında yaşanan düzensiz göçmen sorununun çözümüne yönelik 2 ülke İçişleri Bakanlıkları arasında temmuzda başlayan iş birliği, hava limanlarındaki güvenlik tedbirleri, Litvanya polisi ve sınır görevlilerine yönelik eğitim çalışmaları ile diğer güvenlik konuları ele alındı.