Yabancılara muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, elebaşı M.A. olan ve yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında, "Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.