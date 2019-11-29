



Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek isteyen ABD ve Avrupa ülkeleri, DEAŞ ile mücadelenin sekteye uğrayacağını öne sürdü. Ankara, bu tezi art arda yaptığı operasyonlarla çürüttü.

Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin hapishanelerden serbest bıraktığı DEAŞ'lıları Mehmetçik yeniden yakalıyor. Bir yandan da yurt içindeki DEAŞ'lı ve yabancı teröristlere yönelik operasyonların sayısı artıyor.

Operasyonların yoğunlaştığı illerin başında Ankara geliyor. Başkent polisi, DEAŞ ve diğer terör grupları ile yabancı teröristlere göz açtırmıyor. Tespit edilen teröristler bir bir yakalanıyor.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Ankara'da üst üste 15 operasyon

Sadece Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından üst üste 15 operasyon düzenlendi. Aralarında DEAŞ'lılar ile yabancı teröristlerin de olduğu 82 zanlı yakalandı.

Sadece Barış Pınarı Harekatı sonrası değil, son 4 yılda da operasyonların sayısı ciddi bir oranda arttı. 2015-2019 yılları arasında yabancı terörist gruplarla irtibatı olan 2 bin 500'e yakın zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanların binden fazlası DEAŞ mensuplarından oluştu. Yakalanan yabancı terörist sayısı ise 682. Türkiye'nin yabancı teröristlerin geçiş güzergahı olması engellendi.

Ankara'daki son operasyonda DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Haber: Rasim Kılıç