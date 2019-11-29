Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı'nda amca çocukları 20 yaşındaki Adem, 19 yaşındaki Yusuf ve 17 yaşındaki Serkan Dayan birlikte vakit geçirdikleri esnada yanlarına biri silahlı 3 kişi geldi.

Şüpheliler, tehdit ettikleri kuzenlerden Yusuf ve Serkan Dayan'ın cep telefonlarını gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekip, şüphelilerden birinin bölgedeki bir cep telefonu bayisine girdiğini tespit etti.

Ekip, görüntülerden zanlının çaldığı cep telefonlarından birini şarj edip Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

Eşkali belirlenen zanlı ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan 20 yaşındaki Hüseyin E'nin eylemi birlikte gerçekleştirdiği iddia edilen arkadaşları 21 yaşındaki Abdullah B. ve 17 yaşındaki Ö.G. de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan telefonlardan birini zanlıların kırıp attığı, diğerini ise Hüseyin E'nin bir süre kullanıp sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekip, satılan telefona el koydu.

Zanlılardan Hüseyin E'nin ifadesinde olaydan bir süre önce Ordu'ya fındık toplama işinde çalışmak için gittiğini ve burada bir genç kızla tanışıp arkadaş olduğunu, Adana'ya döndüğünde kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek istediğini ancak tuşlu cep telefonuyla bunu yapamayınca arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. ile akıllı telefon gasbetmek için plan yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Hüseyin E. ve Ö.G. tutuklandı, Abdullah B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA