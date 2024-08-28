Yaban keçisi avına 1 milyon 315 bin lira ceza

Mut ilçesi sınırlarında av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, şüpheli bir aracı fark etti. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek savcılıktan izin alınıp araç arandı.

Aracın bagaj kısmında koruma altına olan bir yaban keçisinin avlandığı tespit edildi. Çevrede çalışmasına devam eden ekipler, yeni avlanmış bir yaban keçisi daha buldu.

Yaban keçilerini avlayan 2 kişi ise yakalandı. Yakalanan 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.