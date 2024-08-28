Kars'ta işlenmeyen tarım arazileri üreticilere kiralanacak

Enver Aydın, gazetecilere, devrim niteliğinde sayabilecek, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bu karar çerçevesinde il ve ilçe düzeyinde komisyonlar oluşturacaklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Kent genelinde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle Bakanlığımızın uzaktan tespit yöntemleriyle parseller üzerinde incelemeler yapacağız. Bu sene arazide ilk tespitlerimizi yapacağız. Önümüzdeki sene sonuna kadar işlenmediğini tespit ettiğimiz, herhangi bir tarımsal faaliyetin yapılmadığı tarım arazilerini, komisyonlar marifetiyle bölgemizde bulunan diğer çiftçilerimize, üretici örgütlerine kiralayacağız. Süreç içerisinde elde edilen gelir de mülk sahibinin hesabına yatırılacak."

"Kentte 1 milyon hektarın üzerinde arazi varlığı bulunuyor"

Aydın, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre kentteki 263 bin hektar alanının bu yıl işlendiğini belirterek, 112 bin hektar alanın ise kayıt dışı olduğunu dile getirdi.

Kentte 1 milyon hektarın üzerinde toplam arazi varlığının bulunduğunu anlatan Aydın, "Bunun 340 bin hektarı mera alanlarından oluşuyor. 375 bin hektarı ise toplam tarımsal ekilebilir alandır. Bizim ÇKS verilerine göre de 263 bin hektar alanını bu sene işlendiği görülüyor. Geriye kalan kısmı da tarımsal faaliyetin gerçekleşmediği alanlar. Biz bakanlığımızın tarım arazilerinin etkin kullanılmasıyla ilişkin proje çerçevesinde hibeyle tohum desteği gibi çeşitli projelerle bu alanları tarıma katmaya çalışıyoruz. Yine çiftçilerimizden ÇKS'ye kayıtlı olup da bir şekilde işlem görmeyen tarım arazilerini de yeni çıkan bu yönetmelik çerçevesinde inşallah bunları işleyecek kişilere kiralamak suretiyle tarıma kazandırmış olacağız" diye konuştu.