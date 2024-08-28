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Türkiye
AA 28.08.2024 10:54

İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu

Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.


Araçlar suda mahsur kaldı

Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.

Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.

İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.

Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

İstanbul'u sağanak vurdu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklanmıştı.

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6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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