Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Y.D. idaresindeki işçi servisi, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında, H.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen kazada ise su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.