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Türkiye
İHA 28.08.2024 09:24

Bu bitkiyi koparan yandı: Cezası 387 bin TL

Aydın'ın Söke ilçesinde, Türkiye'de nadir bulunan ve 60 ila 100 yıl arasında sadece bir kere çiçek açan Agave bitkisine rastlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan bitkiye zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

Bu bitkiyi koparan yandı: Cezası 387 bin TL

Aydın Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum köyünde olan Fevzipaşa Mahallesi'nde Türkiye’de nadir bulunan 'Agave' bitki türüne rastlandı.

Jandarma ekipleri bitkinin koruma altına alınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Agave bitkisi

Agave bitkisi Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ender bir bitkidir. Bitkinin ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açtığı belirtiliyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunu 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan 'Agave Bitkisi'ne zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

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