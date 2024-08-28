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Türkiye
TRT Haber 28.08.2024 07:46

11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25"operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “askeri gizli yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

 

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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Ali Yerlikaya FETÖ Son Dakika Terörle Mücadele
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