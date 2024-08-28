Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.08.2024 11:17

Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 34 şüpheli tutuklandı

Adana'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 34 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-25 Ağustos'ta kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

İkametlerden birinin bahçesinde, toprağa ekili 54 kök Hint keneviri bulundu.

Diğer adreslerdeki aramalarda da 42 kilogram esrar, 563 uyuşturucu hap, reçeteyle satışı yapılabilen 725 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ve 32 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, çalışmalarda 41 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Adana Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kars'ta işlenmeyen tarım arazileri üreticilere kiralanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
ABD'de Trump hakkında yeni bir iddianame hazırlandı
12:49
İklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor
12:49
İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:52
Kayıp Narin soruşturmasında 1 kişi gözaltında
12:36
Atıl malzemelerden taşınabilir klima yaptı
12:27
Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 hastaya can oldu
Hattuşa'da bulunan 3 bin 300 yıllık süsleme parçası Boğazkale Müzesi'nde sergileniyor
Hattuşa'da bulunan 3 bin 300 yıllık süsleme parçası Boğazkale Müzesi'nde sergileniyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ