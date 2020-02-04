Yaban keçisi avcılarına 79 bin lira ceza kesildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları belirlenen 3 avcıya 79 bin 299 lira para cezası kesildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde 3 kaçak avcının yaban keçisi avladıklarını tespit etti.
Ekipler, 3 hayvan avlayan H.R, V.G ve M.B'ye 79 bin 299 lira para cezası uyguladı.
Etiketler: yaban keçisiSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 17:37
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