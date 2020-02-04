Heyelanda dereye uçan iş makinasının operatörü aranıyor
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen heyelanda dereye uçan kepçenin operatörü aranıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyündeki dere yatağında, temizleme çalışması yapılırken meydana gelen heyelan sonucu dereye devrilen iş makinasının operatörü Muhammet Yılmaz kayboldu.
[Fotoğraf: İHA]
Kaybolan operatörü aramak için bölgeye AFAD Su Altı ve Su Üstü Kıyı Tarama ekibi, İtfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Düzce Arama Kurtarma Derneği'nin de (DAKE) katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: kepçe operatörü heyelan arama çalışmasıSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 16:35
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